مراسم سی و نهمین سالگرد شهادت سردار شهید مهدی خوش سیرت امروز با حضور استاندار گیلان و مردم قدرشناس استان در آستانه اشرفیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با سی و نهمین سالگرد شهادت سردار شهید مهدی خوش سیرت، یاد و خاطره این شهید شاخص گیلان در مراسمی با حضور مردم قدرشناس در شهر آستانه اشرفیه گرامی داشته شد.

استاندار در این مراسم با تاکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز جامعه ابراز امیدواری کرد: منزل سردار شهید خوش سیرت به عنوان مکانی برای ثبت آثار معنوی شناخته شود.