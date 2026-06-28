به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی با سلاح سرد حین اجرای مراسم عزاداری حسینی، موضوع دستگیری عاملان درگیری بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، تعداد ۶ نفر از عاملان اصلی درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند. در بازرسی‌های بعمل آمده توسط ماموران انتظامی، تعداد ۵ قبضه سلاح سرد از جمله قمه و چاقو بکار رفته در درگیری کشف شد.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مرجع قضایی، گفت: تامین امنیت شهروندان به ویژه عزاداران حسینی خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با مخلان نظم و امنیت برابر با قانون بدون هیچگونه مماشاتی برخورد می‌نماید.