به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رحمان جلالی، دبیر ستاد بدرقه آقای شهید ایران در کرمان،در نشست خبری این ستاد با اشاره به شکل‌گیری ستاد راهبری و ستاد عملیاتی برای برگزاری برنامه‌های بدرقه، گفت: این ستاد‌ها در سه سطح راهبری، عملیاتی و مردمی سازماندهی شده‌اند تا خدمات‌رسانی در شأن عزاداران و زائران در استان کرمان و همچنین در مشهد و تهران انجام شود.

معاون امنیتی استاندار کرمان افزود: در کرمان، برنامه‌های مراسم در سه نوبت صبح، عصر و شب برگزار می‌شود و کمیته مراسم به صورت مردمی وظیفه هماهنگی برنامه‌ها را بر عهده دارد.

جلالی مهم‌ترین محور‌های فعالیت ستاد را کمیته‌های پشتیبانی، حمل‌ونقل، مراسم، رسانه، مواکب و اسکان، محلات، و امنیت و ایمنی برشمرد و گفت: هیچ‌گونه اعزام سازماندهی‌شده و متمرکزی در دستور کار نیست و تقویت ناوگان زمینی، ریلی و هوایی برای تسهیل حضور مردم پیگیری می‌شود.

وی درباره افزایش ظرفیت قطار در مسیر‌های کرمان-تهران و کرمان-مشهد، افزود:برای اطلاع‌رسانی نحوه تهیه بلیت و جزئیات سفر از طریق سخنگوی ستاد برنامه ریزی شده و تردد عزاداران در محور‌های مواصلاتی با هدایت ترافیکی، ارتقای ایمنی ناوگان و فعالیت مراکز معاینه فنی در روز‌های تعطیل نیز پشتیبانی می‌شود.

دبیر ستاد بدرقه آقای شهید ایران همچنین گفت: در حوزه هوایی، با وجود محدودیت‌های اعلام‌شده برای برخی فرودگاه‌ها در روز‌های خاص، برنامه‌ریزی لازم برای افزایش پرواز‌ها در دیگر روز‌ها انجام شده است.

جلالی از مردم خواست برای حضور کاروانی در مراسم، از مسیر‌های رسمی و مجوزدار اقدام کنند و به رانندگان، مالکان ناوگان یا دلالان مراجعه نکنند.

وی گفت: ستاد رسانه، فضاسازی و تبلیغات نیز با یک “نشان رسمی” و شعار محوری “باید برخاست” فعالیت خواهد کرد و اخبار، مستندات و جزئیات برنامه‌ها روزانه از طریق سخنگوی ستاد اعلام می‌شود.

جلالی در ادامه از آمادگی زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی در کرمان، مشهد و تهران خبر داد و گفت: ثبت‌نام و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اسکان از طریق نرم‌افزار “دیار مرد میدان” هفته مقاومت انجام خواهد شد.