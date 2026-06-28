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مدیرآموزش و پرورش کهگیلویه از راهیابی چهار نفر از فرهنگیان خلاق دهدشتی به مرحله کشوری بیست و ششمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاستجمهوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی بینا پور جعفری گفت: امید آرین مهر ، سید عباد تقوی ، محمود رخشا و مریم فرهادی نیا به ترتیب در رشتههای شعر ، شکسته نستعلیق ، نقاشی و تجربه نگاری موفق شدند با کسب رتبههای اول استان ، به مرحله کشوری راه یابند.
شعر ، داستان کوتاه ، فیلم کوتاه ، نقاشی ، طراحی ، پوستر ، عکاسی ، خوشنویسی ، موشن گرافی ، پادکست ، ویدئوکست ، کاریکاتور ، سرود همگانی ، تجربهنگاری ، نمایشنامهنویسی و پژوهش کاربردی از جمله رشتههایی بود که دانش آموزان و فرهنگیان استان تحت عنوان مسابقات پرسش مهر ریاستجمهوری با هم رقابت کردند.