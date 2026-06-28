به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی بینا پور جعفری گفت: امید آرین مهر ، سید عباد تقوی ، محمود رخشا و مریم فرهادی نیا به ترتیب در رشته‌های شعر ، شکسته نستعلیق ، نقاشی و تجربه نگاری موفق شدند با کسب رتبه‌های اول استان ، به مرحله کشوری راه یابند.

شعر ، داستان کوتاه ، فیلم کوتاه ، نقاشی ، طراحی ، پوستر ، عکاسی ، خوش‌نویسی ، موشن گرافی ، پادکست ، ویدئوکست ، کاریکاتور ، سرود همگانی ، تجربه‌نگاری ، نمایش‌نامه‌نویسی و پژوهش کاربردی از جمله رشته‌هایی بود که دانش آموزان و فرهنگیان استان تحت عنوان مسابقات پرسش مهر ریاست‌جمهوری با هم رقابت کردند.