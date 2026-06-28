فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از شناسایی و بازگشت سه میلیارد ریال وجه کلاهبرداری‌شده به حساب یکی از شهروندان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی گفت: در پی وقوع یک فقره برداشت غیرمجاز به مبلغ سه میلیارد ریال از حساب بانکی یکی از شهروندان، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی موفق شدند این مبلغ را مسدود و به حساب شاکی پرونده بازگردانند.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان در پایان تأکید کرد: کاربران فضای مجازی هنگام انجام تراکنش‌های مالی دقت لازم را داشته باشند و از وارد کردن اطلاعات بانکی خود در صفحات جعلی (فیشینگ) خودداری کنند.