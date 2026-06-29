در ادامه اجرای طرح صد شب، صد بازدید، از ۱۷۱ مرکز تجاری و ۳۷ اداره و بانک بازدید و وضعیت مصرف برق و رعایت الگوهای مدیریت مصرف در این مراکز ارزیابی شد.

ارزیابی مصرف برق ۱۷۱ مرکز تجاری و ۳۷ اداره و بانک در اصفهان

ارزیابی مصرف برق ۱۷۱ مرکز تجاری و ۳۷ اداره و بانک در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، در قالب اجرای طرح «صد شب، صد بازدید» و با هدف کنترل مصرف برق و افزایش بهره‌وری انرژی، گروه‌های بازرسی با حضور میدانی در سطح شهر از مراکز مختلف تجاری و اداری بازدید به عمل آوردند.

در ادامه اجرای این طرح با هدف مدیریت مصرف برق و اصلاح مصارف غیرضروری، تیم‌های نظارتی با حضور در مراکز تجاری، ادارات و شبکه روشنایی معابر، ده‌ها مورد اصلاح و تعدیل بار در سیستم‌های روشنایی را به انجام رساندند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، در این طرح از ۱۷۱ مرکز تجاری و ۳۷ اداره و بانک بازدید شد و وضعیت مصرف برق و رعایت الگوهای مدیریت مصرف در این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در جریان این بازدیدها، ۱۳ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی معابر دارای ایراد انجام شد. در بخش بهینه‌سازی روشنایی معابر نیز ۲۴ چراغ در بلوارها و خیابان‌های اصلی دوطرفه و یک چراغ در معابر جاده‌ای و تونل‌های شهری و برون‌شهری تعدیل بار شد.

در ادامه اقدامات انجام‌شده برای کاهش مصرف برق، ۴۵۰ مورد تعدیل بار در روشنایی معابر پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی نیز صورت گرفت. همچنین ۲۳ مورد اصلاح یا جمع‌آوری چراغ‌ها و مظاهر بد مصرفی در طول روز شناسایی و اصلاح شد.

طرح «صد شب، صد بازدید» با هدف پایش مستمر مصرف برق، شناسایی مصارف غیرضروری و ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف شهری در حال اجراست.