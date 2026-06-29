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در ادامه اجرای طرح صد شب، صد بازدید، از ۱۷۱ مرکز تجاری و ۳۷ اداره و بانک بازدید و وضعیت مصرف برق و رعایت الگوهای مدیریت مصرف در این مراکز ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، در قالب اجرای طرح «صد شب، صد بازدید» و با هدف کنترل مصرف برق و افزایش بهرهوری انرژی، گروههای بازرسی با حضور میدانی در سطح شهر از مراکز مختلف تجاری و اداری بازدید به عمل آوردند.
در ادامه اجرای این طرح با هدف مدیریت مصرف برق و اصلاح مصارف غیرضروری، تیمهای نظارتی با حضور در مراکز تجاری، ادارات و شبکه روشنایی معابر، دهها مورد اصلاح و تعدیل بار در سیستمهای روشنایی را به انجام رساندند.
بر اساس گزارش ارائهشده، در این طرح از ۱۷۱ مرکز تجاری و ۳۷ اداره و بانک بازدید شد و وضعیت مصرف برق و رعایت الگوهای مدیریت مصرف در این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین در جریان این بازدیدها، ۱۳ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی معابر دارای ایراد انجام شد. در بخش بهینهسازی روشنایی معابر نیز ۲۴ چراغ در بلوارها و خیابانهای اصلی دوطرفه و یک چراغ در معابر جادهای و تونلهای شهری و برونشهری تعدیل بار شد.
در ادامه اقدامات انجامشده برای کاهش مصرف برق، ۴۵۰ مورد تعدیل بار در روشنایی معابر پارکها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی نیز صورت گرفت. همچنین ۲۳ مورد اصلاح یا جمعآوری چراغها و مظاهر بد مصرفی در طول روز شناسایی و اصلاح شد.
طرح «صد شب، صد بازدید» با هدف پایش مستمر مصرف برق، شناسایی مصارف غیرضروری و ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف شهری در حال اجراست.