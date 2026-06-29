با مساعدت کانون رضوی شهرستان گلپایگان و خادمان خیر بارگاه ملکوتی امام رئوف، حضرت امام رضا (ع) ، شرایط آزادی یک نفر دیگر از مددجویان مالی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان گلپایگان گفت: خادمان حرم امام رئوف و خدام حرم مطهر رضوی با حضور در زندان گلپایگان دومیلیارد ریال برای آزادی یک مددجو اهدا کردند تا به آغوش خانواده بازگردد.

نامداری افزود: خیران و نیکوکاران در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی ، همواره یار و یاور این مجموعه بوده و در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت آرامش به خانواده ها و جامعه نقش بسزایی دارند و این روند با کمک خیران و همراهی مسئولان قضایی و اداری شهرستان ادامه دار و از اولویت های مهم این مجموعه بشمار می آید.