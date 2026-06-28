به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان خواف با اشاره به وقوع یک نزاع دسته جمعی شامگاه شنبه ششم تیرماه در پارک وحدت شهر خواف گفت: در پی گزارش وقوع درگیری با استفاده از سلاح سرد، بلافاصله با حضور به موقع و میدانی بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف و همکاری سریع و موثر نیرو‌های انتظامی، ابعاد این حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد رسولی افزود: در این درگیری، یک نوجوان از محله لاج شهر خواف بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان خواف جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: با اقدامات فوری و دقیق انجام شده، متهم اصلی این پرونده در همان ساعات اولیه شناسایی و دستگیر شد و سایر افراد مشارکت کننده در نزاع نیز بازداشت شدند.

سید محمد رسولی خاطرنشان کرد: پرونده این حادثه با قید فوریت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و با تمامی عاملان و مخلان نظم و امنیت عمومی، مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.