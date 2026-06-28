مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ۲۳ حلقه چاه نفت وگاز در سه ماه نخست سال در مناطق خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شد.

حفر و تکمیل ۲۳ حلقه چاه نفت وگاز در مناطق خشکی و دریایی کشور

حفر و تکمیل ۲۳ حلقه چاه نفت وگاز در مناطق خشکی و دریایی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: با تلاش مستمر حفارمردان و کاربست ناوگان حفاری این شرکت، ۲۳ حلقه چاه‌های نفت وگاز در سه ماه نخست امسال در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شد.

مرتضی فولادی با بیان اینکه از این تعداد چاه ۶ حلقه توسعه‌ای / توصیفی و ۱۷ حلقه تعمیری بوده است، ادامه داد: ۱۹ حلقه از چاه‌های تکمیل شده در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، یک حلقه در شرکت نفت فلات قاره و ۳ حلقه در قالب طرح‌های حفاری، تکمیل و در اختیار شرکت‌های کارفرما قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه متراژ حفاری در این مدت ۴۱ هزار و ۵۱۵ متر به ثبت رسید، گفت: هم اکنون ۸ دستگاه حفاری خشکی سنگین و سبک در مناطق عملیاتی درحال جابجایی می‌باشد.