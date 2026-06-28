برکناری محمود فکری از مربیگری نفت و گاز گچساران
مدیرعامل باشگاه نفت و گاز گچساران گفت: با توجه به نتایج ضعیف تیم در طول فصل و به ویژه شکستهای سنگین هفتههای اخیر ، این باشگاه تصمیم گرفت همکاری خود را با محمود فکری به پایان برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
علی حسینی خیرآباد افزود: بیتفاوتی نسبت به شرایط تیم، کسب نتایج نامطلوب و ثبت سه شکست متوالی همراه با دریافت ۱۰ گل و همچنین دو شکست خانگی اخیر، هیچ توجیه فنی برای ادامه همکاری با کادر فنی باقی نگذاشت.
وی اضافه کرد: انتخاب سرمربی جدید پس از پایان مسابقات این فصل و بر اساس سیاستهای باشگاه و شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
محمود فکری از تیرماه سال گذشته هدایت این تیم را پس از صمد مرفاوی بر عهده گرفته بود.
نفت و گاز گچساران در پایان هفته سیویکم لیگ آزادگان با ۳۱ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول ردهبندی قرار دارد و در حالی وارد سه هفته پایانی فصل میشود که تنها پنج امتیاز با تیمهای حاضر در محدوده سقوط فاصله دارد.