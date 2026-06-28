برکناری محمود فکری از مربیگری نفت و گاز گچساران

مدیرعامل باشگاه نفت و گاز گچساران گفت: با توجه به نتایج ضعیف تیم در طول فصل و به ویژه شکست‌های سنگین هفته‌های اخیر ، این باشگاه تصمیم گرفت همکاری خود را با محمود فکری به پایان برساند.