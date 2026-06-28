به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، این روز‌ها قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار مهاباد روند کاهشی پیدا کرده، اقلامی اساسی که نرخ‌هایشان چند هفته پیش افزایش یافته بود. فروشندگان هم از عرضه زیاد این محصولات در بازار می‌گویند و مصرف کنندگان هم همچنان خواستار تشدید نظارت‌ها بر بازار هستند. بایزید حسن پور مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: در شهرستان مهاباد۳ زنجیره تولید طیور فعالیت می‌کنند. بایزید حسن پور افزود: ۷۷ واحد در بخش طیور گوشتی به ظرفیت بالغ بر دو میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه در دوره و تولید سالانه ۲۸ هزار تن گوشت سفید در مهاباد فعال هستند که دو و نیم برابر میزان نیاز شهرستان گوشت تولید می‌کنند. مدیر جهاد کشاورزی مهاباد اضافه کرد: ۴ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت بالغ بر ۲۴۲ هزار قطعه و تولید سالانه هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ خوراکی فعال است. بر اساس اعلام جهاد کشاورزی مهاباد، بیشترین نیاز شهرستان مهاباد به تخم‌مرغ از استان آذربایجان‌شرقی تامین می‌شود.