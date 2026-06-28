معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از اجرای طرح اصلاح محوطه و مرتب‌سازی واگن‌ها (شانتینگ یارد) شمالی بندر امام خمینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی کفت: این طرح در چارچوب برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی بندر امام خمینی و در مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده ۴۸ ماهه اجرا می‌شود و اعتبار آن از محل منابع سازمان بنادر و دریانوردی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح ریلی در دو مرحله با اعتبار پنج‌هزار میلیارد تومان در بندر امام خمینی در حال اجراست، افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده اهمیت توسعه شبکه ریلی و نقش کلیدی این بندر در زنجیره تأمین و ترانزیت کالا است.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ادامه داد: با تکمیل این طرح‌ها امکان افزایش ورود و خروج کالا از طریق خطوط ریلی بندر فراهم می‌شود و فرآیند جابه‌جایی بار برای صاحبان کالا با سرعت، ایمنی و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

بهرامی با اشاره به اهداف اصلی طرح گفت: بهبود وضعیت خطوط ریلی موجود، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بندر، افزایش بهره‌وری عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات به فعالان اقتصادی و بهره‌برداران از محور‌های اصلی این طرح محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون عملیات آماده‌سازی زمین، بهسازی بستر خطوط ریلی، اجرای مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، ایجاد مسیر عبور تأسیسات، تأمین مصالح مورد نیاز و انتقال ریل به محل این طرح انجام شده است، بیان کرد: اجرای این طرح‌ها ضمن افزایش سرعت و ایمنی جابه‌جایی کالا، موجب تقویت جایگاه بندر امام خمینی در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور، کاهش ترافیک جاده‌ای و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد شد.