هشدار سطح زرد هواشناسی خراسان رضوی
هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار زرد درباره وقوع بارش های رگباری، آبگرفتگی و احتمال سیلابی شدن مسیلها هشدار داد.
با فعالیت این سامانه بویژه از بعد از ظهر یکشنبه تا روز دوشنبه وزش باد شدید همراه با خیزش و انتقال گرد و خاک و با احتمال بروز خسارت پیش بینی شده است؛ که این وضعیت کاهش کیفیت هوا و میدان دید را در پی خواهد داشت.
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و بروز خسارت (بویژه در نواحی بادخیز) همچنین کاهش کیفیت هوا و میدان دید در برخی از نقاط استان از جمله نیمه شرقی، نواحی جنوبی و شهرستان مشهد مقدس خواهد بود.
همچنین ورود سامانه بارشی جدید بویژه از سه شنبه تا چهارشنبه در برخی مناطق موجب وقوع بارش های رگباری توام با رعد و برق و در نواحی مستعد بارش تگرگ خواهد شد.
وقوع بارش های رگباری، آبگرفتگی و احتمال سیلابی شدن مسیلها از اثرات این سامانه خواهد بود.
از شهروندان خواسته شده است که تمهیدات لازم را در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از افزایش شدت وزش باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا اتخاذ کنند و از صعود به ارتفاعات و فعالیت های کوهنوردی و تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.