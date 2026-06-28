هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار زرد درباره وقوع بارش‌ های رگباری، آبگرفتگی و احتمال سیلابی شدن مسیل‎ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ های پیش‌ یابی هواشناسی، هوای خراسان رضوی تا چهارشنه ۱۰ تیر تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ های پیش‌ یابی هواشناسی، هوای خراسان رضوی تا چهارشنه ۱۰ تیر تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت.

با فعالیت این سامانه بویژه از بعد از ظهر یکشنبه تا روز دوشنبه وزش باد شدید همراه با خیزش و انتقال گرد و خاک و با احتمال بروز خسارت پیش‌ بینی شده است؛ که این وضعیت کاهش کیفیت هوا و میدان دید را در پی خواهد داشت.

وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و بروز خسارت (بویژه در نواحی بادخیز) همچنین کاهش کیفیت هوا و میدان دید در برخی از نقاط استان از جمله نیمه شرقی، نواحی جنوبی و شهرستان مشهد مقدس خواهد بود.

همچنین ورود سامانه بارشی جدید بویژه از سه‌ شنبه تا چهارشنبه در برخی مناطق موجب وقوع بارش‌ های رگباری توام با رعد و برق و در نواحی مستعد بارش تگرگ خواهد شد.

وقوع بارش‌ های رگباری، آبگرفتگی و احتمال سیلابی شدن مسیل‎ها از اثرات این سامانه خواهد بود.

از شهروندان خواسته شده است که تمهیدات لازم را در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از افزایش شدت وزش باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا اتخاذ کنند و از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌ های کوهنوردی و تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ ها و مسیل‌ ها خودداری کنند.