به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان آمده است؛ به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای چمیان شهرستان کارون در روز دوشنبه ۸ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.