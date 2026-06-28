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معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور گفت:روستائیان و عشایر با پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه و با حمایت دولت میتوانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور گفت: بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از روستائیان و عشایر در کشور زیر پوشش بیمه این صندوق هستند.
مهرزاد اکبرپور درمراسم معرفی مدیرصندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرلرستان گفت ۲۵۰ مستمریبگیر در کشور وجود دارد و امسال مجموع افزایش مستمریها به ۳۰ درصد رسیده است.
وی بیمه روستاییان و عشایر را بیمهای قوی و مهم توصیف کرد و افزود: خدماتی مانند بازنشستگی، بازماندگی، کارافتادگی و انتقال سوابق در این صندوق ارائه میشود.
اکبرپور حق بیمه سالانه یک عضو بیمه صندوق عشایری را هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت :دولت ۷۰ درصد سهم بیمه برای هر بیمهشده حدود ۱۵ میلیون تومان را پرداخت میکند.
معاون صندوق با اشاره به وجود هزار و۵۷۶ کارگزاری در کشور، از روستائیان خواست برای ثبتنام یا دریافت خدمات غیرحضوری به سامانه صندوق مراجعه کنند.
وی همچنین تأکید کرد :در لرستان ۲۶۰ هزار نفر واجد شرایط بیمه هستند و دولت امکان تزریق ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش را دارد.
در این مراسم حسین نظری به عنوان مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر لرستان معرفی و از خدمات فیروز اسدی قدردانی شد.