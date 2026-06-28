سازمان امور مالیاتی از مؤدیان خواست حداکثر تا ۱۴ تیرماه با مراجعه به سامانه «واکنش به اطلاعات»، جزئیات معاملات درج‌شده در خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ را بررسی و نسبت به تأیید یا رد اطلاعات ثبت‌شده اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلى (موضوع مواد ۱۶۹ و ١۶٩ مکرر قانون مالیات‏ هاى مستقیم) که توسط مودیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده دوره زمستان ١۴٠۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) منتقل و در بخش «اطلاعات صورت معاملات و ١۶٩ مکرر» در درگاه ملى خدمات الکترونیکى سازمان امور مالیاتى کشور بارگذارى شده است.

بر این اساس، مودیان حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir منوی اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر) و انتخاب گزینه سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر) و سپس انتخاب گزینه معاملات اظهارنامه ارزش افزوده نسبت به بررسی دقیق اطلاعات بارگذاری شده و تایید یا رد هر یک از آنها اقدام نمایند.

گفتنی است سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت‌شده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) برای بهره‌برداری مؤدیان از اینجا قابل دریافت است.