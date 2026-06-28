نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: تا چند ماه آینده با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰.۵ میلیارد تومان از مجتمع کوهسار به ۲۵ روستای بخش مرکزی هشترود آبرسانی خواهد شد.

آبرسانی به ۲۵ روستای هشترود آذر بایجان شرقی تا چند ماه آینده

آبرسانی به ۲۵ روستای هشترود آذر بایجان شرقی تا چند ماه آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری گفت:مشکلات ۱۴ روستا از ۲۵ روستای بخش مرکزی هشترود که با تنش آبی مواجه بودند با آبرسانی از مجتمع کوهسار مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مجتمع ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود:با آبرسانی به این ۲۵ روستا نزدیک به ۵ هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

شهسواری گفت:۴ هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال با ۴ ایستگاه پمپاژ تجهیز خواهد شد تا اهالی این روستا‌ها که با تنش آبی مواجه بودند دیگر مشکل آب شرب نداشته باشند.