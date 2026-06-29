دو طرح نوین آبیاری با حضور مسئول طرح توسعه ی سامانه‌ی آبیاری نوین وزارت جهاد کشاورزی و مدیر توسعه کسب و کار و کارآفرینی بنیاد علوی کشور در شهرستان های ازنا و الیگودر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با حضور فریبرز عباسی مشاور وزیر و مسئول طرح توسعه ی سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار کشور،حسن یعقوبی مدیر توسعه کارآفرینی و کسب و کار بنیاد علوی کشور و جمعی از مسئولان استانی،دو طرح نوین آبیاری در سطح ۲۲۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان های ازنا و الیگودرز با اعتباری بیش ۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.











