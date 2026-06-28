دادستان مرکز استان یزد با تشریح پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، تأکید کرد: دستگاه قضایی در تراز نظام جمهوری اسلامی باید پاسدار حقوق مردم، آزادی‌های مشروع، مجری عدالت و پیشگام مبارزه با فساد باشد و صیانت از حقوق عامه را با جدیت دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسن پور به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، این پیام را ترسیم‌کننده جایگاه و مأموریت‌های راهبردی دستگاه قضایی دانست.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در این پیام، شأن والایی برای دستگاه قضایی ترسیم کردند، گفت: پاسداری از حقوق مردم، صیانت از حقوق عامه، حفظ آزادی‌های مشروع، مبارزه با فساد و اجرای عدالت از مهم‌ترین محور‌های این پیام بود و تراز دستگاه قضایی نیز باید متناسب با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی باشد.

دادستان مرکز استان یزدبا اشاره به تقارن هفته قوه قضائیه با ایام محرم، افزود: رهبر معظم انقلاب با اشاره به این همزمانی، بر اجرای عدالت حسینی تأکید کردند و یادآور شدند که همه ارکان نظام باید در شأن مردم و در مسیر خدمت صادقانه به آنان حرکت کنند.

حسن پور در ادامه با تشریح مفهوم «حقوق عامه» اظهار کرد: حقوق عامه تمامی حوزه‌هایی را دربر می‌گیرد که دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم مسئولیت دارند؛ از آموزش، بهداشت، فرهنگ و اقتصاد گرفته تا محیط زیست، امنیت غذایی و منابع آب که در مواردی که امکان پیگیری مستقیم از سوی مردم وجود ندارد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم از حقوق عمومی دفاع و مطالبات مردم را پیگیری می‌کند.

دادستان مرکز استان یزد، صیانت از امنیت غذایی را از مصادیق مهم حقوق عامه برشمرد و گفت: نظارت بر چرخه تولید، نگهداری، عرضه و مقابله با تخلفات و قاچاق در حوزه مواد غذایی از جمله اقداماتی است که دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های متولی دنبال می‌کند.

وی همچنین مقابله با قاچاق کالا را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حمایت از تولید ملی دانست و افزود: برخورد با قاچاق سازمان‌یافته، علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، زمینه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌کند و پرونده‌های مربوط به این حوزه با جدیت در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

دادستان مرکز استان یزد با اشاره به بحران کم‌آبی، حفاظت از منابع آب را از دیگر مصادیق حقوق عامه عنوان کرد و گفت: نظارت بر برداشت‌های غیرمجاز، ساماندهی چاه‌های بدون مجوز و الزام صنایع به استفاده از پساب به جای آب شرب، از موضوعاتی است که دستگاه قضایی با حساسیت ویژه پیگیری می‌کند.

حسن پور در پایان با اشاره به مشکلات ناشی از پساب در منطقه شاهدیه، بر ضرورت اقدام عملی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: حل مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی نباید صرفاً در جلسات اداری باقی بماند و مدیران متولی باید با حضور میدانی، برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.