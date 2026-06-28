برنامه خانه ملت و با نمایندگان روی آنتن صداوسیمای لرستان
مدیرکل صداوسیمای لرستان گفت: پخش برنامههای خانه ملت و با نمایندگان در لرستان از روز شنبه ششم تیر آغاز شده و مخاطبان می توانند روزهای زوج هر هفته بیینده و شنونده گفت و گوی نمایندگان استان در مجلس باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل صداوسیمای لرستان گفت: پخش برنامههای «خانه ملت» و «با نمایندگان» در لرستان از روز شنبه ششم تیر آغاز شده و مخاطبان روزهای زوج هر هفته بیینده و شنونده گفت و گوی سه نماینده ی استان در مجلس خواهند بود.
حامد فاتحی با اشاره به رویکردهای جدید این مرکز در قالب سند تحول رسانه ملی، هدف از تولید این برنامهها را تحقق عدالتگستری، شتابدهی به پیشرفت و مطالبهگری مردم از مسئولین در جای جای استان برشمرد.
وی با قدردانی از همراهی ویژه ی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صداوسیمای لرستان با بازنمایی عملکرد مسئولان، بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تلاش است تا نقش خود را بهعنوان پل ارتباطی مؤثر میان مردم و نظام تصمیمگیری در مسیر توسعه ی همهجانبه استان ایفا کند.
مدیرکل صداوسیمای لرستان گفت: رسانه ی ملی در استان لرستاندر تلاش است اقدامات و پیگیریهای نمایندگان در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، با نگاهی امیدبخش و مطالبهمحور روایت و به تصویر کشیده شود.
فاتحی افزود: در افق تحولی صدا و سیمای لرستان، میزبان نمایندگان مردم لرستان با رویکردی عدالت محور در دو برنامه جداگانه در رادیو و تلویزیون است تا ضمن پاسخگویی یه سوالات تخصصی، گزارش عملکرد خود را به صورت مستقیم با مردم در میان بگذارند.
فردا دوشنبه هشتم تیر سید حمید رضا کاظمی نماینده مردم شهر معمولاً و پلدختر در مجلس شورای اسلامی مهمان خانه مردم هستند.
این برنامه در روزهای زوج برنامه تلویزیونی «خانه ملت» از ساعت ۲۳:۳۰ و بازپخش روز بعد از ساعت ۱۹ و برنامه رادیویی «با نمایندگان» از ساعت ۱۷ و بازپخش همان روز ساعت ۲۳ روی آنتن میرود.