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با افزایش خروجی سد زاینده رود آب در بستر رودخانه در شهر اصفهان جاری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: افزایش خروجی سد زایندهرودبا هدف تأمین آب باغات، بخش کشاورزی و نیازهای محیطزیستی در حوضه آبریز زایندهرود انجام شده است.
منصور شیشهفروش افزود: جریان آب پس از عبور از مسیر باغبهادران و باغشاد و سد چمآسمان به اصفهان رسید و براین اساس آبگیری شبکههای آبیاری در مسیر، توزیع آب مورد نیاز کشاورزی و باغات از طریق کانالهای منشعب آغاز می شود.
وی گفت: توزیع آب بر اساس برنامه مصوب کارگروه سازگاری با کمآبی و با هماهنگی انجامشده با صنوف کشاورزان، با نظارت شرکت میراب زایندهرود انجام میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: هماکنون حجم آب موجود در سد زایندهرود به ۶۰۷ میلیون مترمکعب رسیده است.
شیشه فروش افزود:۶۷ تیم گشت، نظارت و امدادی با استفاده از ظرفیت شهرداریها، شرکت آب منطقهای، سازمان آتشنشانی، جمعیت هلالاحمر، شرکت میراب زایندهرود و هیئت غریق نجات، در بازههای خطرپذیر مسیر رودخانه زایندهرود، مخازن سدها و مسیر کانالها مستقر شدهاند.
وی به گردشگران، ساکنان مناطق مجاور منابع آبی و همچنین والدین توصیه کرد ضمن مراقبت جدی از فرزندان، برای پیشگیری از سقوط و غرقشدگی در رودخانهها و کانالها، هنگام حضور در مناطق تفریحی مجاور منابع آبی، از ورود به آب در رودخانه، کانالها، منابع ذخیره آب کشاورزی و دریاچه سدها خودداری کنند.