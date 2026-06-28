نوسازی و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب شهر حمزه و روستای شیرین آب دزفول

نوسازی و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب شهر حمزه و روستای شیرین آب دزفول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین سعادتی فر در تشریح اقدامات حوزه بهره‌برداری و توسعه شبکه آبرسانی توسط آبفا حمزه اظهار داشت: در راستای پایداری و رفع افت فشار آب شرب در شهر حمزه، پمپ معیوب این شهر با نصب یک دستگاه الکترو پمپ شناور جدید جهت بهبود و افزایش تولید آب شرب، تعویض شد.

وی تصریح کرد: در این مدت عملیات توسعه و بازسازی ۲۵۰۰ متر از شبکه فرسوده آب شهری، که منجر به رفع معضل افت فشار آب شرب در بخش عمده‌ای از خیابان‌های شهر حمزه گردید نیز اجرا شد.

مدیر آبفا منطقه دزفول با اشاره به اجرای طرح توسعه شبکه انتقال آب شرب به طول ۲۰۰۰ متر (شامل ۷ خیابان اصلی) در روستای شیرین آب شهر حمزه، عنوان کرد: این امر منجر به رفع دائم مشکل افت فشار برای ۱۷۸ خانوار ساکن در این روستا شد.

سعادتی فر بازسازی کامل و رنگ‌آمیزی مخزن آب روستای شیرین آب جهت جلوگیری از فرسایش و هدررفت منابع آبی، افزایش ضریب امنیت تأسیسات مخزن از طریق احداث دیوارکشی پیرامونی (جایگزینی با فنس قدیمی) و بهسازی محوطه بیرونی با همکاری دهیاری شیرین آب را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط آبفا شهر حمزه طی هشت ماه اخیر عنوان کرد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه عمرانی و زیرساختی اداره آبفا حمزه طی مدت اخیر، گفت: بهسازی و نوسازی فضای اداری، بازسازی کامل ساختمان اداری، آسفالت‌کاری محوطه و نصب درب جدید ورودی جهت تکریم مراجعین، احداث پارکینگ مسقف جهت حفاظت از خودروهای سازمانی و محوطه‌سازی و ایجاد فضای سبز به منظور ارتقای محیط کاری از جمله این اقدامات است.

مدیر آبفا منطقه دزفول از احداث اتاق اختصاصی کلرزنی و اتاق برق جهت استانداردسازی فرآیند گندزدایی و افزایش کیفیت و پایداری خدمات در آبفا شهر حمزه خبر داد و افزود: همچنین سیستم‌های کامپیوتری واحد امور مشترکین جهت تسریع در پاسخگویی به مشترکان تجهیز و تقویت شدند.

سعادتی فر با قدردانی از پیگیری ها و مساعدت های نماینده دزفول در راستای اجرای این اقدامات در آبفا شهر حمزه، خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی مذکور، ضمن کاهش چشمگیر هدررفت آب ، پایداری شبکه و افزایش تولید آب گام مؤثری در راستای تکریم ارباب‌رجوع و بهبود شرایط کاری پرسنل بوده است.