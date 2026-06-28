به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، زانیار رحمانی رئیس هیئت والیبال شهرستان مهاباد گفت: آذربایجان‌غربی یکی از قطب‌های مهم والیبال در ایران است و حالا هیئت والیبال استان برای تقویت تیم‌های پایه و شناسایی افراد مستعد، دوره استعدادیابی در مهاباد برگزار می‌کند. حامد رضایی مسئول کمیته استعدادیابی هئیت والیبال آذربایجان‌غربی هم گفت: قرار است افراد منتخب در این دوره در قالب تیم استان راهی مسابقات کشوری شوند. مرتضی شریفی، محمد ولیزاده، محمدرضا حضرت‌پور و مبین نصری، چهار والیبالیست آذربایجان‌غربی هستند که هم اینک در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در ترکیب تیم ملی توپ می‌زنند.