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نوجوانان زیر ۱۵ سال شهرهای جنوب آذربایجانغربی در دوره استعدادیابی والیبال به میزبانی مهاباد شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، زانیار رحمانی رئیس هیئت والیبال شهرستان مهاباد گفت: آذربایجانغربی یکی از قطبهای مهم والیبال در ایران است و حالا هیئت والیبال استان برای تقویت تیمهای پایه و شناسایی افراد مستعد، دوره استعدادیابی در مهاباد برگزار میکند. حامد رضایی مسئول کمیته استعدادیابی هئیت والیبال آذربایجانغربی هم گفت: قرار است افراد منتخب در این دوره در قالب تیم استان راهی مسابقات کشوری شوند. مرتضی شریفی، محمد ولیزاده، محمدرضا حضرتپور و مبین نصری، چهار والیبالیست آذربایجانغربی هستند که هم اینک در رقابتهای لیگ ملتهای والیبال در ترکیب تیم ملی توپ میزنند.