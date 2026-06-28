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رئیس ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیات وحش میانکاله از مهار آتشسوزی در این منطقه پس از حدود ۱۲ ساعت عملیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیات وحش میانکاله از مهار آتشسوزی در محدوده بین شرکتهای صیادی نیازآباد و گلستان خبر داد و گفت: این حریق پس از حدود ۱۲ ساعت عملیات مستمر، به طور کامل خاموش شد.
اکبر فدایی اظهار کرد: آتشسوزی ساعت ۱۷ روز سهشنبه آغاز شد و با توجه به وزش باد شدید، خطر گسترش آن به بخشهای وسیعتری از پناهگاه وجود داشت. بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاههای امدادی و فرمانداری در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
وی افزود: عملیات مهار آتش به دلیل شرایط جوی، گستردگی حریق و وزش باد تا ساعت ۵ بامداد ادامه یافت و در نهایت از سرایت آتش به سایر بخشهای ارزشمند پناهگاه جلوگیری شد.
رئیس ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیات وحش میانکاله با بیان اینکه حدود ۵ هکتار از عرصههای این منطقه دچار حریق شده است، گفت: بخشی از پوشش گیاهی شامل درختان گز، بوتههای سازیل، تمشک و درختچههای انار در آتش سوخت.
فدایی تصریح کرد: بررسیهای اولیه کارشناسان نشان میدهد منشأ این آتشسوزی احتمالاً عامل انسانی بوده و موضوع برای شناسایی عامل یا عاملان و انجام اقدامات قانونی در دست بررسی است.
وی با هشدار نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در پی گرمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی، از گردشگران، صیادان و جوامع محلی خواست از هرگونه اقدامی که موجب بروز حریق میشود خودداری کرده و در صورت مشاهده دود یا آتش، موضوع را در سریعترین زمان به مأموران یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا از گسترش خسارت به زیستگاههای ارزشمند منطقه جلوگیری شود.