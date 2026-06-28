به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای دفتر حزب جمهوری اسلامی در مسجد گوهر شاد حرم مطهر رضوی برگزار شد. مراسم بزرگداشت شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای دفتر حزب جمهوری اسلامی در مسجد گوهر شاد حرم مطهر رضوی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم یاد و خاطره شهدای خدمت انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان مشهد تاکنون ۱۵۰ نانوایی در مشهد برای فعالیت شبانه روزی در ایام تشییع رهبرشهید اعلام آمادگی کرده‌ اند و ساعت پخت سایر نانوایی‌ ها نیز به تناسب سهمیه آرد و توان پخت، افزایش پیدا خواهد کرد.

شعبه ویژه پرونده های قصاصِ شورای حل اختلاف در زندان مرکزی مشهد با هدف برقراری صلح و سازش و اخذ رضایت از اولیای دم آغاز به کار کرد.

زائران اربعین می توانند از پس فردا سه شنبه نهم تیر با مراجعه به «سامانه سماح» ثبت نام قطعی خود را انجام دهند.

گذرنامه‌ های زائران حداقل باید شش ماه اعتبار داشته باشد و بانک مرکزی هم مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراقی برای زائران در نظر گرفته است.

و ثبت سفارش انفرادی و گروهی کتاب‌ های درسی پایه‌ های پیش بستانی، اول، هفتم و دهم برای سال تحصیلی جدید تا دهم شهریور از طریق سامانه‌ های توزیع مواد آموزشی و پنجره الکترونیک وزارت آمـوزش و پـرورش انجام می‌ شود.