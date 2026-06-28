به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،متن پیام دعوت آیت الله محمد علی موحدی رئیس مجلس خبرگان رهبری از مردم شریف ایران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

شهادت جانگداز و داغ عروج ملکوتی ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی‌الامام‌سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، همچنان بر قلوب امت اسلامی سنگینی می‌کند.

آن خلف صالح بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف)، سی و هفت سال با هوشمندی، شجاعت و بصیرت بی‌بدیل، ایران اسلامی را به قله‌های پیشرفت و اقتدار رساند و کشتی انقلاب را در طوفان سهمگین فتنه‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی به ساحل نجات هدایت نمود.

ایشان با تأسی به سیره سرخ حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام)، هرگز تن به سازش با جبهه باطل و یزیدیان زمان را نداد و همواره شعار حسینی «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ» را در عمل معنا نمود و این مقاومت راهبردی را با عزمی راسخ و تا آخرین نفس با مشت گره‌کرده امتداد داد.

اکنون که پس از ایامی طولانی از هجران و فراق جان‌سوز، در پی تثبیت مقتدرانه شرایط کشور و خنثی‌سازی توطئه‌های شوم دشمنان قسم‌خورده، سرانجام شرایط برای وصال و تشییع پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده مکرم ایشان (رضوان‌الله‌علیهم اجمعین) فراهم گردیده است، از آحاد ملت غیور، مؤمن، شریف و مبعوث شده ایران اسلامی و عموم پیروان و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دعوت می‌نمایم تا با حضوری عاشورایی، پرشور و بصیرت‌مدار در این رویداد غم‌انگیز تاریخی شرکت جویند؛ حضوری که فراتر از یک آیین تشییع بلکه تجلی دوباره وفاداری به آرمان‌های ولایت مطلقه فقیه و جلوه‌ای بی‌نظیر از وحدت و اقتدار امت اسلامی در برابر نظام سلطه خواهد بود.

در این برهه حساس، ضمن مسئلت و علو درجات برای آن روح قدسی، اکنون که در سایه الطاف الهی و با تصمیم قاطع و تاریخی مجلس خبرگان رهبری، پرچم این رسالت سنگین بر دوش خلف شایسته ایشان قرار گرفته است؛ پایداری ملت بزرگ ایران بر صراط مستقیم ولایت مطلقه فقیه، حفظ انسجام ملی، و توفیق تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

اللهم عجل لولیک الفرج

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری