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رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به شتاب هوشمندسازی خدمات قضایی در هرمزگان، گفت: کیش به پایگاه نوین دادرسی الکترونیک کشور تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی قهرمانی با اشاره به اقدامات گسترده قوه قضاییه در حوزه فناوری و هوشمندسازی، گفت: در سالهای گذشته اقدامات زیربنایی ارزشمندی در راستای توسعه زیرساختهای فناوری و هوشمندسازی فرآیندهای خدمات قضایی در کشور انجام شده است.
او با بیان اینکه هوشمندسازی خدمات از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است، افزود: براساس سند تحول قضایی و با تأکیدات رئیس قوه قضاییه، توسعه فناوری و بهرهگیری از ابزارهای نوین در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم با جدیت دنبال میشود.
قهرمانی، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری علاوه بر افزایش بهرهوری و تسهیل خدمات قضایی، در شرایط بحرانی نیز نقش مؤثری در استمرار خدمترسانی دارد و مانع توقف فرآیندهای قضایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به شرایط جزیره کیش، تصریح کرد: با حمایتهای انجامشده، تمامی شعب دادگاههای کیش به تجهیزات بهروز و پیشرفته مجهز شدهاند تا خدمات قضایی با کیفیت بالاتر و سرعت بیشتر به مردم ارائه شود.
قهرمانی، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از طرفین پروندههای قضایی کیش ساکن جزیره نیستند، فراهم شدن بستر دادرسی الکترونیک امکان دسترسی آسانتر مردم به دادگاهها را فراهم کرده است.
او افزود: تجهیزات با هدف برگزاری دادرسیهای الکترونیک غیرعلنی که در آن طرفین پرونده میتوانند از منزل یا هر مکان دیگری در جلسات دادگاه شرکت کنند طراحی شده اند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاههای علنی برخط؛ اقدامی در راستای سیاستهای قوه قضاییه برای افزایش شفافیت و امکان حضور مردم، دانشجویان، وکلا و کارآموزان از هر نقطه جهان در روند برگزاری را فراهم میکند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان، حرکت به سمت پروندههای تمامالکترونیک را از دیگر اهداف قوه قضائیه برشمرد و گفت: این اقدام نقش مهمی در حذف مراجعه غیرضروری و تسریع فرآیند رسیدگی پرونده ها دارد.
قهرمانی گفت: پارسال حدود هزار و ۹۰۰ جلسه دادگاه علنی در استان برگزار شده که با استقبال مردم، دانشجویان، وکلا و کارآموزان همراه بوده است.
او افزود: از مجموع ۶ هزار جلسه مرتبط با زندانیان، ۵ هزار و ۶۰۰ جلسه الکترونیک برگزار شده و این موضوع موجب کاهش چشمگیر اعزام زندانیان و حذف بخش بزرگی از فرآیندهای بدرقه شده است.
قهرمانی از ثبت ۹۶ هزار پرونده تمامالکترونیک در استان هرمزگان خبر داد و گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانها الکترونیکی انجام میشود.
او با اشاره به شاخص رضایتمندی مردم از خدمات قضایی در استان، گفت: استان هرمزگان با ثبت رضایتمندی ۷۳ درصدی، بالاترین آمار رضایت مردمی در کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، تأکید کرد: زیرساختهای دادرسی الکترونیک در حوزههای قضایی استان قرار دارد و در کیش با فناوریهای جدیدتر و بهروزتر توسعه یافته تا منطقه آزاد کیش به منطقه آزمایشی برای اجرای کاملتر خدمات قضایی هوشمند در کشور تبدیل شود.