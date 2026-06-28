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نخستین نشست توسعه خدمات در زنجیره ارزش مد و لباس اصفهان با حضور جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست یک روزه با برپایی کارگاههایی، حوزه طراحی لباس مورد توجه قرار گرفت و حلقههای زنجیره تولید پوشاک از طراحی تا تولید و فروش در کنار هم برای رسیدن به پوشاکی با هویت اصفهانی فعالیت کردند.
این نشست برای نخستین بار با هدف گردهم آوردن حلقههای تولید پوشاک در اصفهان و هم افزایی برای ایجاد یک رویه مد و پوشاک در این شهر با راه اندازی شهرک مد و لباس برگزار شد.