به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست یک روزه با برپایی کارگاه‌هایی، حوزه طراحی لباس مورد توجه قرار گرفت و حلقه‌های زنجیره تولید پوشاک از طراحی تا تولید و فروش در کنار هم برای رسیدن به پوشاکی با هویت اصفهانی فعالیت کردند.

این نشست برای نخستین بار با هدف گردهم آوردن حلقه‌های تولید پوشاک در اصفهان و هم افزایی برای ایجاد یک رویه مد و پوشاک در این شهر با راه اندازی شهرک مد و لباس برگزار شد.