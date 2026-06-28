رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فراجا استان اعلام کرد: مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، نیازی به دریافت مجوز خروج از کشور از سازمان وظیفه عمومی ندارند و می‌توانند برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فراجا استان در گفتگوی خبر 20 شبکه قزوین، درباره روند صدور گذرنامه برای این دسته از مشمولان توضیح داد و گفت: افراد متولد ۱۳۸۷ نیازی به مراجعه به سازمان وظیفه عمومی ندارند و می‌توانند با بارگذاری مدارک هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه و عکس، از طریق سامانه‌هایی مانند «پلیس من» یا «سخا» درخواست گذرنامه خود را ثبت کنند.

سرهنگ کشتکار افزود: فرآیند دریافت گذرنامه برای این افراد همانند سال‌های گذشته به‌صورت حضوری و غیرحضوری قابل انجام است و برای گذرنامه زیارتی نیز شرط خاصی در نظر گرفته نشده است. به گفته وی، صدور گذرنامه معمولاً بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

وی همچنین درباره مشمولانی که در حال گذراندن دوران خدمت سربازی هستند، تصریح کرد: این افراد برای حضور در مراسم اربعین باید به یگان یا سازمان محل خدمت خود مراجعه کرده و مجوز لازم را از همان‌جا دریافت کنند.











