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فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از دستگیری ۲ سارق حرفهای اماکن و تجهیزات دولتی و سیم برق در این شهرستان خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تجهیزات دولتی و سیم برق هوایی در بخش طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا، ماموران پلیس با اقدامات تخصصی، موفق شدند سارقان این پروندهها را شناسایی و با هماهنگی قضائی در مخفیگاهشان در بخش طاهر گوراب دستگیر کنند.
وی افزود: سارقان ۴۶ و ۴۲ ساله پس از دستگیری، به ۶ فقره سرقت تجهیزات دولتی و سیم برق هوایی اعتراف کردند.
سرهنگ سلمانی در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، هرگونه مورد مشکوک را فوری به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.