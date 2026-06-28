به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی گفت: برای مدیریت ورود زائران داخلی و خارجی برنامه‌ ریزی و هفت کارگروه تخصصی تشکیل شده است، همچنین حضور چهار هزار تبعه افغانستانی و اختصاص دو هزار و ۵۰۰ روادید رایگان برای برگزاری مراسم وداع رهبر شهید در مشهد پیش‌ بینی شده است.

حجت‌ الاسلام علی عسکری امروز در سومین جلسه کمیته بین‌ الملل تشییع رهبر شهید که با حضور نمایندگان و مدیران دستگاه‌ های اجرایی برگزار شد، افزود: مراسم وداع رهبر شهید با تشکیل هفت کارگروه تخصصی و پیش‌ بینی تمهیدات گسترده از جمله در حوزه‌ های امنیت، حمل‌ و نقل، اسکان، تشریفات و خدمات زائران برنامه‌ ریزی شده است.

وی ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت امام زین‌ العابدین (ع) اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ ترین لطف‌ های خداوند به بشر، شهادت است و این نعمت الهی نصیب خاصان خداوند می‌ شود. آرام گرفتن رهبر شهید در کنار مضجع شریف حضرت، یک وارستگی عظیم است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: معاونان استاندار مسئولیت این کارگروه‌ ها را برعهده دارند که شامل کارگروه‌ های امنیتی و انتظامی، زیربنایی و عمرانی، مدیریتی شهری، اقتصادی، فرهنگی، تبلیغات، رسانه و بین‌ الملل، تشریفات، اجتماعی و تشکل‌ ها است همچنین آقای مهدی شاد، مسئول بسیج رسانه استان، به‌ عنوان سخنگوی ستاد معرفی شده است.

عسکری اظهار کرد: مکان و مشخصات برگزاری مراسم همچنان در حال رایزنی است. مبنای برنامه‌ ریزی این است که همه خیابان‌ های مورد نیاز برای برگزاری مراسم وداع آماده باشند.

وی بیان کرد: اهم مسائل و برنامه‌ های کلان نیز بر همین موضوع متمرکز خواهد بود و تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی در مشهد برای این مراسم در نظر گرفته شده است. تمهیدات ویژه‌ ای نیز برای این موضوع اندیشیده شده و تقسیم کار در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: برای زائران سایر استان‌ ها نیز تمهیدات ویژه‌ ای پیش‌ بینی شده است و در مسیرهای کشوری نیز از استان مبدأ تا استان مقصد، برنامه‌ ریزی لازم برای حضور در مراسم وداع انجام می‌ شود.

وی تأکید کرد: دغدغه‌ های امنیتی برای ما بسیار مهم است و باید همه توان و ظرفیت برای برگزاری هرچه بهتر مراسم به‌ کار گرفته شود.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین نیازهای پذیرایی و اسکان نیز باید یک بسیج عمومی در سطح کشور شکل گیرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان‌ رضوی نیز در این نشست گفت: دغدغه اصلی ما حجم جمعیت، مسائل امنیتی و تأمین سوخت وسایل نقلیه حامل اتباع است. برای این موضوع حضور تا چهار هزار نفر پیش‌ بینی شده است.

جعفر سیدآبادی افزود: خیران نیز در برگزاری این مراسم مشارکت خواهند داشت و ارتباط با سامانه‌ های مربوط برای مدیریت این موضوع بسیار مهم است. مدیریت اتباع از مهم‌ ترین اولویت‌ های ماست و تعداد روزهای اعتبار ویزا، تشریفات ورود از مرز، حجم ورود و حضور آنان نیز از مسائل مهم به‌ شمار می‌ رود.

وی بیان کرد: اطلاعات اتباع در مرزهای ورودی ثبت خواهد شد و تا زمان خروج نیز مورد بررسی قرار می‌ گیرد تا از ماندگاری و رسوب احتمالی جلوگیری شود.