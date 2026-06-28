حجت الاسلام علی عسکری امروز در سومین جلسه کمیته بین الملل تشییع رهبر شهید که با حضور نمایندگان و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، افزود: مراسم وداع رهبر شهید با تشکیل هفت کارگروه تخصصی و پیش بینی تمهیدات گسترده از جمله در حوزه های امنیت، حمل و نقل، اسکان، تشریفات و خدمات زائران برنامه ریزی شده است.
وی ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت امام زین العابدین (ع) اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین لطف های خداوند به بشر، شهادت است و این نعمت الهی نصیب خاصان خداوند می شود. آرام گرفتن رهبر شهید در کنار مضجع شریف حضرت، یک وارستگی عظیم است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: معاونان استاندار مسئولیت این کارگروه ها را برعهده دارند که شامل کارگروه های امنیتی و انتظامی، زیربنایی و عمرانی، مدیریتی شهری، اقتصادی، فرهنگی، تبلیغات، رسانه و بین الملل، تشریفات، اجتماعی و تشکل ها است همچنین آقای مهدی شاد، مسئول بسیج رسانه استان، به عنوان سخنگوی ستاد معرفی شده است.
عسکری اظهار کرد: مکان و مشخصات برگزاری مراسم همچنان در حال رایزنی است. مبنای برنامه ریزی این است که همه خیابان های مورد نیاز برای برگزاری مراسم وداع آماده باشند.
وی بیان کرد: اهم مسائل و برنامه های کلان نیز بر همین موضوع متمرکز خواهد بود و تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی در مشهد برای این مراسم در نظر گرفته شده است. تمهیدات ویژه ای نیز برای این موضوع اندیشیده شده و تقسیم کار در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: برای زائران سایر استان ها نیز تمهیدات ویژه ای پیش بینی شده است و در مسیرهای کشوری نیز از استان مبدأ تا استان مقصد، برنامه ریزی لازم برای حضور در مراسم وداع انجام می شود.
وی تأکید کرد: دغدغه های امنیتی برای ما بسیار مهم است و باید همه توان و ظرفیت برای برگزاری هرچه بهتر مراسم به کار گرفته شود.
وی بیان کرد: در حوزه تأمین نیازهای پذیرایی و اسکان نیز باید یک بسیج عمومی در سطح کشور شکل گیرد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دغدغه اصلی ما حجم جمعیت، مسائل امنیتی و تأمین سوخت وسایل نقلیه حامل اتباع است. برای این موضوع حضور تا چهار هزار نفر پیش بینی شده است.
جعفر سیدآبادی افزود: خیران نیز در برگزاری این مراسم مشارکت خواهند داشت و ارتباط با سامانه های مربوط برای مدیریت این موضوع بسیار مهم است. مدیریت اتباع از مهم ترین اولویت های ماست و تعداد روزهای اعتبار ویزا، تشریفات ورود از مرز، حجم ورود و حضور آنان نیز از مسائل مهم به شمار می رود.
وی بیان کرد: اطلاعات اتباع در مرزهای ورودی ثبت خواهد شد و تا زمان خروج نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا از ماندگاری و رسوب احتمالی جلوگیری شود.