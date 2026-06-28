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رئیس پلیس راهور استان هرمزگان، گفت: شیوه نامه تشریفات قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم برای تردد در حوزه استانی به زودی ابلاغ می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نقی حیدری در آئین رونمایی از آئین نامه دستورالعمل تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استان، گفت: خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم با مدل ۲۰۱۱ به بالا یعنی ۱۵ سال میتوانند مجوز تردد درون استانی را دریافت کنند.
او افزود: خودروهایی با پلاکهای قدیم و یا پلاک گذر موقت امکان دریافت مجوز تردد درون استانی را ندارند.
رئیس پلیس راهور استان هرمزگان، گفت: مالکان خودروها پس از انجام تشریفات قانونی که توسط مناطق آزاد کیش و قشم، گمرک و پلیس راهور برابر شیوه نامهای که به زودی ابلاغ خواهد شد میتوانند در حوزه استان هرمزگان تردد داشته باشند.
سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: خودروی آندسته از مالکانی که بدون مجوز در هر نقطه از کشور متوقف شوند برابر خودروهای قاچاق اعمال قانون خواهند شد.