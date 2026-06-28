رئیس پلیس راهور استان هرمزگان، گفت: شیوه نامه تشریفات قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم برای تردد در حوزه استانی به زودی ابلاغ می شود.

ابلاغ شیوه نامه تشریفات قانونی تردد درون استانی خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم به زودی

ابلاغ شیوه نامه تشریفات قانونی تردد درون استانی خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم به زودی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نقی حیدری در آئین رونمایی از آئین نامه دستورالعمل تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استان، گفت: خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم با مدل ۲۰۱۱ به بالا یعنی ۱۵ سال میتوانند مجوز تردد درون استانی را دریافت کنند.

او افزود: خودروهایی با پلاک‌های قدیم و یا پلاک‌ گذر موقت امکان دریافت مجوز تردد درون استانی را ندارند.

رئیس پلیس راهور استان هرمزگان، گفت: مالکان خودروها پس از انجام تشریفات قانونی که توسط مناطق آزاد کیش و قشم، گمرک و پلیس راهور برابر شیوه نامه‌ای که به زودی ابلاغ خواهد شد می‌توانند در حوزه استان هرمزگان تردد داشته باشند.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: خودروی آندسته از مالکانی که بدون مجوز در هر نقطه از کشور متوقف شوند برابر خودروهای قاچاق اعمال قانون خواهند شد.