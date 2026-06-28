رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین: خانواده‌هایی که نوآموزان آنها در فرآیند سنجش باقی مانده‌اند، تا پایان شهریور برای مراجعه به مراکز تعیین‌شده فرصت دارند. این مهلت برای تکمیل پوشش سنجش و ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی پایه اول تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، کریمی‌مدانی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین در گفت‌وگوی خبر ۲۰ شبکه قزوین، با اشاره به روند اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۶ هزار و ۱۰ نوآموز که باید در این طرح مورد سنجش قرار می‌گرفتند، تاکنون ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر مراحل سنجش را انجام داده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۱۰ نوآموز هنوز برای انجام سنجش مراجعه نکرده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به مناطق کوهستانی یا افرادی است که به دلایل مختلف موفق به حضور در مراکز سنجش نشده‌اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین از خانواده‌ها خواست برای انجام فرآیند سنجش نوآموزان خود به مراکز سنجش مستقر در مناطق مراجعه کنند و در صورت نبود مرکز سنجش در منطقه، به اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه داشته باشند.

کریمی‌مدانی یادآور شد: انجام سنجش و دریافت گواهی سلامت جسمی و روانی از الزامات ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه اول ابتدایی است.



