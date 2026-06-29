به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طلاب خارجی از مردی می‌گویند که چراغ امت را روشن نگاه داشته است.

آنها رهبر شهید را نه صرفاً یک رهبر سیاسی یا یک مرجع تقلید محلی، بلکه اسطوره استقامت و امیدبخش مستضعفان جهان می‌دانند.

شهادت آیت الله خامنه ای در ذهن طلاب نه تنها تردیدی ایجاد نکرده، بلکه این باور را تقویت کرده که جریان سازی های او همواره ادامه‌یافتنی است.

و اینجاست که رمز ماندگاری این انقلاب روشن می‌شود؛ وقتی رهبری، نه فقط بر کشوری، که بر قلب‌های میلیون‌ها مسلمان آزاده در چهار گوشه جهان ولایت دارد.

طلاب خارجی، رهبر شهید انقلاب را نه یک سیاستمدار، که پدری مهربان و مرجعی بصیر می‌دانند که از خون شهدا، راهی به سوی طلوع خورشید ولایت عصر (عج) ترسیم کرده است.

قائد شهید امت تنها شخصیتی است که در برابر طوفان رسانه‌های غربی، همچون کوه ایستاد و فتوای وحدت او، مرزهای مذهب را در هم شکسته و اسلام را به خانه‌ای واحد تبدیل کرد.

از نگاه آنها، او سردار جهاد تبیین است؛ نه برای ایران، که برای تمام مسلمانان تشنه حقیقت.