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پیام مردم در تجمعات شبانه به اعضای تیم ملی فوتبال

مردم غیور ایران در تجمعات شبانه از اعضای تیم ملی فوتبال به خاطر نمایش زیبا و غیرتی در مسابقات جام جهانی فوتبال تقدیر کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۲۱:۴۲
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تیم ملی فوتبال ، جام جهانی فوتبال
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