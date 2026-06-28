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آقای ایران در سفرهای استانی

روایتی ببینید از سفرهای استانی رهبر شهید انقلاب که بنیانگذار سفرهای استانی مسئولان شد و گذشتن از شهرها و روستاها از نزدیک صدای مردم را می شنوید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۲۱:۵۱
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برچسب ها: رهبر انقلاب ، سفرهای استانی ، آیت‌الله خامنه‌ای
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