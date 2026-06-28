«حمداله شریفی» و «علی جان شریفی» از یک خانواده و در دو جبهه؛ یعنی قصرشیرین و گیلانغرب به دفاع از آب و خاکشان پرداختند؛ اما هر دو گمنام به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به رسم وفاداری مزار شهدای گمنام حمداله شریفی و علی جان شریفی در روستای جان جان شهرستان چرداول، غبارروبی و عطرافشانی شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام فریادی، امام جمعه سرابله و جمعی از مسئولان برگزار شد.

همچنین مسئولان با خانواده شهید والامقام حمداله شریفی دیدار و با اهدا لوح سپاس از مقام شامخ این شهید تجلیل به عمل آوردند.

شهید جاویدالاثر حمدالله شریفی فرزند شمس‌الله در سن هفده سالگی عازم جبهه شد و سرانجام هفتم آذر ماه ۱۳۶۶ در منطقه تکاب حدفاصل گیلانغرب و قصرشیرین در درگیری با گروه منافقان کوردل به شهادت رسید و پیکر مطهرش تاکنون مفقود مانده است.

همچنین؛ شهید «علی جان شریفی» فرزند اسد در سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۶۷ در جبهه گیلانغرب به اسارت دشمن درآمد و براساس شواهد عینی و شهادت دوستانش به درجه رفیع شهادت رسیده است.

در حال حاضر این شهید گرانقدر نیز مفقودالاثر است.