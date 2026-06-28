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میدان داری جانفدایان لرستانی در قرار ۱۱۹ سنگر ولایت و مقاومت با مشت های گره کرده و گام های استوار همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در صد و نوزدهمین حماسه ی سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید،بیعت با رهبری و حمایت از نیروهای مسلح با مشت های گره کرده و گام های استوار همچنان ایستاده اند.
در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام همدلی و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.