میدان داری جانفدایان لرستانی در قرار ۱۱۹ سنگر ولایت و مقاومت با مشت های گره کرده و گام های استوار همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در صد و نوزدهمین حماسه ی سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید،بیعت با رهبری و حمایت از نیروهای مسلح با مشت های گره کرده و گام های استوار همچنان ایستاده اند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام همدلی و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.