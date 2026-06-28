جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری یک شرور سابقه‌دار که در سطح استان اقدام به شرارت‌های متعدد می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ پورامینایی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یکی از افراد شرور و سابقه‌دار که در سال‌های گذشته در باند‌های قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت و موجب ناامنی در برخی نقاط شده بود، شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر شد.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه این متهم یک قبضه سلاح جنگی، یک قبضه کلت کمری، به همراه مقادیری مهمات و تجهیزات مربوطه کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد بیش از سه سال تحت تعقیب مراجع قضایی و امنیتی قرار داشت، خاطرنشان کرد: متهم با تلاش شبانه‌روزی مأموران عملیات ویژه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.