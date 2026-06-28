دستگیری شرور سابقهدار در کرمان
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری یک شرور سابقهدار که در سطح استان اقدام به شرارتهای متعدد میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ پورامینایی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یکی از افراد شرور و سابقهدار که در سالهای گذشته در باندهای قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت و موجب ناامنی در برخی نقاط شده بود، شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر شد.
وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه این متهم یک قبضه سلاح جنگی، یک قبضه کلت کمری، به همراه مقادیری مهمات و تجهیزات مربوطه کشف و ضبط کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد بیش از سه سال تحت تعقیب مراجع قضایی و امنیتی قرار داشت، خاطرنشان کرد: متهم با تلاش شبانهروزی مأموران عملیات ویژه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.