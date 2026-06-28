\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0641 \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u067e\u0698\u0648 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0633\u0631\u0642\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0627\u0633\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0631\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0646\u062c\u0641\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0634\u0641 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0634\u0631\u0642 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647\u200c\u0645\u0648\u0642\u0639 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.