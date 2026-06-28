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با هدف حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و توسعه اقدامات فرهنگی، تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با هدف توسعه همکاریهای مشترک در حوزه ازدواج دانشگاهیان، تشکیل خانواده، جوانی جمعیت و اجرای برنامههای فرهنگی به امضا رسید.
سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، با حضور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس این نهاد، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین با تأکید بر ضرورت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده و جمعیت و تحقق سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در زمینه حمایت از ازدواج، تحکیم بنیان خانواده، جوانی جمعیت، فرزندآوری، ارتقای معنویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در دانشگاهها تبادل نظر کردند.
در پایان این دیدار، تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با امضای سید پرویز فتاح و حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی منعقد شد. هدف از این تفاهمنامه، طراحی، اجرا و پشتیبانی از برنامههای مشترک در حوزه ازدواج، خانواده، جمعیت و فرزندآوری عنوان شده است.
این تفاهمنامه در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی نظام در حوزه خانواده و جمعیت، اجرای سند اسلامی شدن دانشگاهها، سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفتمانسازی مستمر و مسئلهمحور در حوزه جمعیت، حمایت از گروههای مردمی، شبکهسازی و توانمندسازی فعالان این حوزه، ایجاد همافزایی میان دانشگاهیان، نخبگان و تشکلهای مردمی، تسهیل ازدواج بهنگام، ترویج فرزندآوری، جهاد تبیین، ارتقای معنویت و تحکیم بنیان خانواده به امضا رسیده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف در طراحی، اجرا، پشتیبانی و گفتمانسازی برنامههای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، حمایتی و ترویجی مرتبط با ازدواج، خانواده، جمعیت، فرزندآوری و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی همکاری خواهند کرد و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و نخبگانی، زمینه اجرای برنامههای مشترک در دانشگاههای کشور را فراهم میکنند.
مطابق این تفاهم، ستاد اجرایی فرمان امام متعهد شده است در برگزاری کارگاههای آموزشی اشتغال، کارآفرینی، کسبوکارهای خانگی و مهارتافزایی ویژه زوجهای دانشجو، تأمین بستههای سیسمونی برای مادران دانشجو، برگزاری همایشهای استانی تجلیل از خانوادهها، جشنهای ازدواج دانشجویی و همچنین تهیه جهیزیه برای دانشجویان متأهل کمبضاعت مشارکت کند.
همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز خوابگاههای متأهلی، کمکهزینه درمان زوجهای نابارور دانشگاهی کمبضاعت، تولید محصولات رسانهای در حوزه ازدواج و فرزندآوری، برگزاری نمایشگاههای تبیینی، اعطای تسهیلات قرضالحسنه برای سفرهای عمره و عتبات دانشگاهیان، تأمین هزینه اجرای طرح «همسفر تا بهشت» ویژه زوجین دهههشتادی، پرداخت کمکهزینه سفر زیارتی مشهد مقدس برای زوجین و راهاندازی مرکز مشاوره تلفنی ازدواج و فرزندآوری بر بستر سامانه ۴۰۳۰، از دیگر تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام در این تفاهمنامه است.
در مقابل، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز متعهد شد با تشکیل گروههای جمعیت و خانواده در دانشگاههای کشور بر اساس ساختار بنیاد برکت، شناسایی و توانمندسازی هستههای میانی دانشجویی، همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی، تولید محتوای علمی و ترویجی، اعزام اساتید، مشاوران و مبلغان متخصص، اعزام گروههای تخصصی سلامت و مشاوره خانواده، برگزاری اردوها و پویشهای فرهنگی و مشارکت در اجرای برنامههای مشترک، زمینه تحقق اهداف این تفاهمنامه را فراهم کند.