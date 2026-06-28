سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تشریح ابعاد اولیه موضوع، از ورود فوری دانشگاه به پرونده، برخورد با عوامل دارای قصور و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در واکنش به مطالب منتشرشده درباره بروز خطا در روند جراحی یکی از بیماران در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج، اظهار داشت: از نخستین ساعات وقوع این حادثه، معاونت درمان دانشگاه با تأکید و دستور ریاست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر پناهی، به‌صورت فوری و مستقیم به موضوع ورود کرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف آن در دستور کار قرار گرفت.

دکتر عبدالکریم خرمی، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد خطای رخ‌داده بر اثر بی‌دقتی در واحد تریاژ و همچنین در فرآیند تحویل و تطبیق اطلاعات بیمار توسط تکنسین بیهوشی، در جابه‌جایی پرونده بیماران و مغایرت در مشخصات بیمار و نوع عمل صورت گرفته است. متأسفانه این خطا در ادامه موجب بروز اشتباه در شناسایی بیمار از سوی تیم مربوطه شد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اینکه این موضوع با حساسیت کامل پیگیری شده است، تصریح کرد: بلافاصله پس از مشخص شدن مسئله، اقدامات لازم برای بررسی دقیق، مدیریت موضوع و جلوگیری از تکرار موارد مشابه انجام شد و با افراد دارای قصور، مطابق ضوابط و مقررات برخورد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، تعدادی از کارکنان مرتبط در واحد تریاژ و اتاق عمل، علاوه بر دریافت تذکر و توبیخ اداری، از محل خدمت خود جابه‌جا شدند و در خصوص جراح مربوطه نیز تذکر و اقدامات انضباطی لازم اعمال شده است.

دکتر خرمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اقدام صورت‌گرفته عارضه‌ای برای بیمار مورد نظر در پی نداشته است و عمل اصلی بیمار نیز برای رفع مشکل مجرای اشکی، توسط جراح چشم انجام شده است. همچنین وضعیت بیمار پس از انجام اقدامات درمانی، تحت نظر و پیگیری قرار گرفته است.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد شفاف دانشگاه در اطلاع‌رسانی گفت: سیاست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مواجهه با مسائل و خطاهای احتمالی، شفافیت، پاسخگویی، صیانت از حقوق بیماران و اصلاح فرآیندهاست و این دانشگاه خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون و مسئولیت حرفه‌ای، موضوعات این‌چنینی را با دقت بررسی و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.