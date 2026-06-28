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استاندار هرمزگان، گفت: هوشمندسازی دادگستری کیش، گامی مؤثر در ارتقای خدمات قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد آشوری تازیانی با اشاره به اینکه فناوریهای نوین، مسیر تحول قضایی در کیش را شتاب بخشیده است، بر اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام قضایی تاکید و تجهیز دادگاه کیش به زیرساختهای نوین الکترونیک را گامی مؤثر در مسیر تحول قضایی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم عنوان کرد.
او با اشاره به سیاستهای قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی افزود: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر توسعه خدمات الکترونیک، امروز تمامی شعب دادگستری کیش به تجهیزات نوین و متناسب با خدمات قضایی الکترونیک مجهز شدهاند.
آشوری تازیانی، خاطرنشان کرد: تجهیزات در حوزههای مختلف از جمله دادرسی الکترونیک، برگزاری دادگاههای علنی برخط و ثبت الکترونیک پروندهها استفاده می شود و اقدامی رو به جلو در ارتقای نظام خدمات قضایی محسوب میشود.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت فناوری در فرآیند خدمترسانی، تصریح کرد: خدمات مبتنی بر فناوری در شرایط عادی موجب افزایش سرعت، دقت و کیفیت ارائه خدمات میشود و در شرایط خاص و بحرانها نیز کارآمدی و اثربخشی خود را به خوبی نشان داده است.
آشوری تازیانی، افزود: شرایط ویژه کیش و حضور غیردائم بسیاری از طرفین پروندهها، ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی را دوچندان کرده و این خدمات میتواند نقش مؤثری در تسهیل دسترسی مردم به دادگاهها داشته باشد.
او با قدردانی از اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان، گفت: روند استفاده از فناوریهای نوین در دستگاه قضایی، مسیر تحول در این حوزه را شتاب بخشیده و استان هرمزگان نیز در این زمینه از استانهای پیشرو کشور به شمار میرود.
استاندار هرمزگان، گفت: ابتکار و اقدامات نوآورانه دستگاه قضایی هرمزگان در بخشهای مختلف، موجب افزایش رضایتمندی مردم شده و کسب رتبه نخست رضایتمندی در کشور، نشاندهنده موفقیت این رویکرد است.
آشوری تازیانی با تبریک هفته قوه قضاییه به مجموعه قضایی استان، تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای نوین فناوری، زمینه ارائه خدمات ارزانتر، دقیقتر و با کیفیتتر را فراهم میکند و مسیر حرکت به سمت تحول در نظام قضایی را هموارتر خواهد ساخت.
او راهاندازی زیرساختهای جدید در دادگاههای کیش را نقطه آغاز تحولی مهم در روند خدمات قضایی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این الگو در سایر مناطق کشور نیز توسعه یابد.