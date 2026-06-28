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در بسته خبری کوتاه امروز، گزیده چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان گردآوردی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم یادبود شهید عدنان اشکاوند با حضور خانواده این شهید والامقام در تجمعات شبانه پارک شانوی مریوان برگزار شد.
شهید اشکاوند در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهر مریوان به فیض شهادت نائل آمد.
نماینده ولیفقیه در استان در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت شناسایی دقیق و بهروز افراد درگیر آسیب اعتیاد، بهویژه زنان تأکید کرد.
حجتالاسلام و المسلمین پورذهبی با اشاره با لزوم حمایت از زنان آسیبدیده و خانوادههای آنان، خواستار برگزارب نشستهای تخصصی در حوزههایی، چون اشتغال، کارآفرینی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شد.
در مراسمی از ایثارگران، قضات و کارمندان نمونه دستگاه قضایی استان تجلیل شد.
رئیس کل دادگستری استان در این مراسم، دقت، سرعت و اخلاق را سه شاخصه مهم دستگاه قضا و کارکنان این نهاد برشمرد.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی هم از انتشار سامانه آماری جدید در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: با بهرهگیری از این سامانه هر پروندهای بر اساس زمان استاندارد بررسی و از تعجیل در دادرسی جلوگیری میشود.