به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم یادبود شهید عدنان اشکاوند با حضور خانواده این شهید والامقام در تجمعات شبانه پارک شانوی مریوان برگزار شد.

شهید اشکاوند در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهر مریوان به فیض شهادت نائل آمد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت شناسایی دقیق و به‌روز افراد درگیر آسیب اعتیاد، به‌ویژه زنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی با اشاره با لزوم حمایت از زنان آسیب‌د‌یده و خانواده‌های آنان، خواستار برگزارب نشست‌های تخصصی در حوزه‌هایی، چون اشتغال، کارآفرینی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شد.

در مراسمی از ایثارگران، قضات و کارمندان نمونه دستگاه قضایی استان تجلیل شد.

رئیس کل دادگستری استان در این مراسم، دقت، سرعت و اخلاق را سه شاخصه مهم دستگاه قضا و کارکنان این نهاد برشمرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی هم از انتشار سامانه آماری جدید در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از این سامانه هر پرونده‌ای بر اساس زمان استاندارد بررسی و از تعجیل در دادرسی جلوگیری می‌شود.