سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: آفرین به تیم ملی فوتبال ایران که یکدل و متحد، «هدف» را نشانه رفت و اجازه نداد فشار‌های غیرانسانی نامتعارف او را از دویدن باز دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت:

" آفرین به تیم ملی فوتبال ایران که یکدل و متحد، «هدف» را نشانه رفت و اجازه نداد فشار‌های غیرانسانی نامتعارف او را از دویدن باز دارد.

در روز‌هایی که فشار، تنگ‌نظری، تبعیض و محدودیت، ادامه دادن را دشوارتر از همیشه کرده بود، تیم ملی فوتبال ایران نشان داد که پیروزی، غلبه بر تفکر تسلیم و ناامیدی است. نه محدودیت‌ها بهانه شد، نه فشار‌ها باعث تسلیم. دل به خطر زدند، دویدند و تا آخرین لحظه امید و مهر را با اخلاق و رفتار ایرانی خود روی زمین سبز زنده نگه داشتند.

‏شاید مهم‌تر از نتیجه، همان چیزی بود که این روز‌ها به ما بخشیدند؛ شور، هیجان، لبخند، و مهم‌تر از همه این یادآوری مهم، اما عمیق که یک نقطه مشترک خدشه‌ناپذیر برای همه ما وجود دارد که با تمام وجود او را بزرگ می‌داریم: گوهری به نام میهن: «ایران». "