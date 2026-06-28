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استاندار ایلام در آئین افتتاح سیلوی ذخیرهسازی گندم چرداول گفت: با بهرهبرداری از سیلوی جدید در بخش آسمانآباد شهرستان چرداول، توان ذخیره گندم در استان با میزان برداشت این محصول راهبردی برابر شد و به رقم ۴۰۰ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در آیین راهاندازی سیلوی ۱۰ هزار تنی بخش آسمانآباد شهرستان چرداول که با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی ایران برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی با همیاری بخش خصوصی؛ یکی از برنامهها و رویکردهای اصلی استان با هدف جهش تولید است.
وی افزود: این طرح با مشارکت فعال بخش خصوصی در زمان کوتاهی به سرانجام رسید و بخشی از اعتبار مورد نیاز این طرح نیز از راه وامهای بانک کشاورزی تامین شد.
استاندار ایلام افزود: مهمترین شاخص این طرح، اجرای بیش از ۷۰ درصد آن با سرمایهگذاری و همکاری بخش خصوصی و ورود جوانان بومی منطقه به این عرصه است.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی وزرات جهاد کشاورزی گفت: استان ایلام با دارا بودن منابع مهمی، چون خاک مستعد، آب و سدهای مناسب و وجود سامانه گرمسیری از استانهای شاخص در زمینه توسعه شهرکهای کشاورزی است.
«پیمان اسکندری» افزود: در دو سال آتی با استفاده از اعتبارات لازم ۲ شهرک کشاورزی در مهران و سایر مناطق استان به بهره برداری خواهد رسید.
طرح ذخیرهسازی و نگهداری گندم با ظرفیت سالانه ۱۰ هزار تن و سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومان در روستای «کُلکُل علیا» از توابع شهرستان چرداول با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی ایران و استاندار ایلام به بهرهبرداری رسید.
کار ساخت این طرح از سال ۱۴۰۴ در زمینی به گستره پنج هزار و ۸۶۱ متر مربع و زیربنای ۷۵۰ متر مربع آغاز که با بهرهبرداری از آن در تیرماه ۱۴۰۵، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر در منطقه آسمانآباد فراهم شده است.
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی ایران برای بازدید و بهرهبرداری از چند طرح کلان کشاورزی به استان ایلام سفر کرد.
بر پایه پیشبینی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان، میزان تولید گندم ایلام امسال با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به حدود ۴۰۰ هزار تن میرسد.
در سال زراعی جاری افزون بر ۱۷۰ هزار هکتار از زمینهای آبی و دیم استان به کشت گندم دوروم و معمولی اختصاص یافته است.