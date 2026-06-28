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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تعیین تکلیف ۱۸ پرونده سنواتی، گفت: بیش از ۳۴۰ هکتار زمین نیز به بیتالمال بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، گفت: بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد با همکاری منطقه آزاد کیش و قوه قضائیه به چرخه بازگشت.
او از تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از پروندههای سنواتی سرمایهگذاری در کیش خبر داد و گفت: با همکاری قوه قضاییه، روند بازگشت سرمایههای راکد و صیانت از بیتالمال در کیش شتاب گرفته است.
محمد کبیری با اشاره به جایگاه ویژه کیش به عنوان مقصدی مهم برای سرمایهگذاری افزود: منطقه آزاد کیش به دلیل ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، نیازمند نگاه ویژه و حمایت جدی از سوی مسئولان در بخشهای مختلف حاکمیتی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در سالهای گذشته، ۳۳ پرونده سنواتی در منطقه آزاد کیش وجود داشت و مجموع قدمت آنها به بیش از ۴۰۰ سال در قالب تجمیعی میرسید.
کبیری تصریح کرد: با همکاری و همراهی مجموعه قوه قضاییه در کیش، استان هرمزگان و کشور، تاکنون ۱۸ پرونده تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: ارزش اراضی بازگشته به بیت المال را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و با همکاری نزدیک و مستمر قوه قضاییه، دو رویکرد مهم یعنی تسهیلگری برای سرمایهگذاران واقعی و صیانت قاطعانه از حقوق بیتالمال دنبال میشود.
محمد کبیری، گفت: اقدامات در منطقه آزاد کیش کمسابقه بوده و از منظر حجم و ارزش اقتصادی، در حوزه ملی نیز یک حدنصاب قابل توجه و کمنظیری به شمار میرود.