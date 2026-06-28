وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در ادامه دیدار‌های خود در بغداد با رئیس دفتر نخست‌وزیر و مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر یکشنبه با احسان العوادی رئیس دفتر نخست وزیر عراق و مسئول کمیته تشییع رهبر شهید در عراق دیدار کرد.

عراقچی، بعد از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با همتای عراقی یکی از اهداف سفر خود را «هماهنگی‌های لازم برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهر‌های بغداد، کاظمین، کربلا و نجف» عنوان و تاکید کرد: «میلیون‌ها عراقی برای شرکت در این تشییع اعلام آمادگی و درخواست کرده بودند و نهایتا با تدبیر و همکاری بسیار شایسته دولت عراق، مقرر شد که تشییع پیکرمطهر در شهر‌های عراق، به ویژه در عتبات مقدسه برگزار شود.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدار‌های خود با قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با وزیر امور خارجه تأکید کرد دولت عراق هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور هیچ‌گونه تجاوزی علیه کشور‌های همسایه صورت گیرد.

قاسم العبودی و آقای عراقچی همچنین در این دیدار درباره همکاری‌های امنیتی، کنترل مرزها، تبادل اطلاعات و اجرای توافقنامه‌های مشترک گفت‌و‌گو کردند.

وزیر خارجه نیز با تأکید بر روابط تاریخی و پیوند‌های عمیق دو کشور، از نقش دولت عراق در حفظ امنیت و ثبات منطقه قدردانی کرد. دو طرف در ادامه بر توسعه همکاری‌ها در راستای منافع مشترک تهران و بغداد تأکید کردند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح یکشنبه در سفری رسمی وارد بغداد شد.

رایزنی در مورد مسائل منطقه و روابط دو جانبه و همچنین هماهنگی‌های لازم برای برگزاری با شکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در خاک عراق که قرار است هفدهم تیر برگزار شود، در دستور کار وزیر امور خارجه قرار دارد.

عراقچی صبح امروز در بدو ورود به فرودگاه بغداد با حضور در محل یادبود فرماندهان شهید مقاومت، یاد شهید سردار قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس را بزرگ داشت.

وزیر امور خارجه ایران در نخستین دیدار رسمی خود با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق دیدار و نشست خبری مشترکی با او برگزار کرد.

عراقچی بعد از ظهر امروز با علی الزیدی، نخست‌وزیر، نزار آمیدی، رئیس جمهور و هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم دیدار کرد.