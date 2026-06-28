وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به عراق با رئیس مجلس این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، الحلبوسی در این دیدار بر موضع عراق در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تحکیم گفت‌و‌گو‌ها و اولویت دادن به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز در مواجهه با بحران‌ها و درگیری‌ها تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار بر اشتیاق و جدیت کشورش برای حمایت از عراق و تلاش در جهت تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه در قبال مسائل مورد علاقه مشترک تأکید کرد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز برای سفری رسمی وارد بغداد شد.

رایزنی در مورد مسائل منطقه و روابط دو جانبه، و همچنین هماهنگی‌های لازم برای برگزاری با شکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در خاک عراق که قرار است هفدهم تیر برگزار شود، در دستور کار وزیر امور خارجه قرار دارد.

عراقچی صبح امروز در بدو ورود به فرودگاه بغداد با حضور در محل یادبود فرماندهان شهید مقاومت، یاد شهید سردار قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس را بزرگ‌داشت.

وزیر امور خارجه ایران در نخستین دیدار رسمی خود با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد و نشست خبری مشترکی با او برگزار کرد.

عراقچی بعد از ظهر امروز با علی الزیدی، نخست‌وزیر و نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق هم دیدار کرد.