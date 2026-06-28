مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان گفت: حدنگاری اراضی ملی استان معادل دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به‌صورت صددرصدی با پایان رسید.

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان گفت: حدنگاری اراضی ملی لرستان در سطح بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به طور کامل به پایان رسید .



یاسر ملکی افزود: حدنگاری اراضی زراعی استان به ۸۶.۹ درصد رسیده و ۱۳ درصد باقی‌مانده که این میزان نیز در سال جاری به پایان خواهد رسید.



وی بیان کرد: همه ی اراضی و املاک نیروهای مسلح در استان به صورت ۱۰۰ درصدی سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان افزود: از اقدامات سال 1404 هم بازگشت ۱.۷ همت از مطالبات معوق بانکی به بیت‌المال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۰ درصد افزایش داشته است.